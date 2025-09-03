Luego de una reunión de dos horas, la directiva del América y la administración del inmueble, llegaron a un arreglo con la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México para que se vuelvan a abrir las puertas al público en el estadio Ciudad de los Deportes luego de jugar con tribunas vacías ante Pachuca. De esta manera el clásico ante Chivas se llevará a cabo el sábado 13 sin problemas para vivirlo con la afición que seguramente agotará los boletos.

“La alcaldía Benito Juárez y representantes de la empresa operadora del Estadio Ciudad de los Deportes establecieron los lineamientos que garantizan la operación de un “Estadio Seguro” en beneficio de los vecinos la colonia Ciudad de los Deportes y asistentes del estadio”, dice comunicado. Chivas acumula 4 derrotas en el torneo y América llegará invicto al juego. (Por Martín Navarro Vásquez)