América y Chivas jugarán el 15 de octubre un “clásico del fútbol mexicano amistoso” en el Rose Bowl de Pasadena que cerrará el Mes de la Herencia Hispana en Los Ángeles, California, así lo anunciaron este lunes de manera conjunta los presidentes deportivos, Santiago Baños, de las Aguilas y Fernando Hierro, de Chivas, quien dijo que no se debe descartar que en un futuro ambos equipos puedan disputar un partido oficial de la Liga MX en Estados Unidos.

“Ayer se jugó la Copa Campeón de Campeones aquí con dos equipos mexicanos, esto ya es una apertura de lo que se puede hacer, de la evolución, porqué no?, porque no? yo creo que eso habla de que lo tendría que autorizar la Liga, la Federación, todo el futbol mexicano en conjunto, pero no lo descarto en mucho tiempo la verdad”.

El mítico Rose Bowl con capacidad de 90 mil aficionados, fue sede de la final del Mundial de Estados Unidos 94, en la que Brasil derrotó a Italia en tiros penales.

Notisistema, Manuel Trujillo Soriano.