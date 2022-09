Mala noche para los Clubes América y Guadalajara en la actividad de este miércoles dentro de la Leagues Cup y otra ves la MLS le gana a la Liga MX.

América estuvo a punto de perder en los 90 Minutos pues con gol de último minuto a cargo de Román Martínez empató 3-3 con el Nashville en juego celebrado en Tennessee. Pero en penales las Águilas cayeron 4-2.

“El primer tiempo no me gustó, esa es la realidad. No es el equipo que venimos mostrando en la Liga, no importa el nombre que esté en el campo de juego”, dijo el técnico americanista Fernando Ortiz.

Por su parte Chivas perdió 3-1 en Ohio, frente al Cincinnati. Pavel Pérez puso arriba en el marcador al Rebaño, pero luego vino una suspensión por 40 minutos debido a una tormenta y al reanudarse los de la MLS fueron mejores y ganaron con los goles de Kubo (53′) Calvin Harris (69′) y el mexicano Brandon Vázquez (77′). El entrenador del Guadalajara Ricardo Cadena, dijo sobre la derrota que “queríamos ganar el partido. También tuvimos que utilizar a los jugadores que tenía disponibles, había que darles descanso a algunos y no tuvimos a otros. Los muchachos tuvieron oportunidad para mostrarse, yo creo que eso fue lo positivo de todo esto”. (Por Martín Navarro Vásquez)