Tras la derrota del sábado ante Pachuca en el Torneo local, entrenador del América, André Jardine, dijo hoy que planeo así el juego por la serie de cuartos de final de la Concachampions ante Cruz Azul donde mañana pondrá toda la carne en el asador para vencer a la Máquina y avanzar a semifinales.

“Con el partido de mañana no podemos arriesgar nada, el objetivo es que llegáramos muy fuertes como equipo, con ritmo todos, con confianza todos, los que necesitaban descansar descansaron y los que necesitaban jugar jugaron, planeamos así también contra Chivas y no fue diferente es vez, la gente debe entender bien nuestras acciones lo que importa es mañana estar muy fuertes y lo vamos a estar”.

Por su parte, el entrenador del Cruz Azul, Vicente Sánchez dijo que su equipo saldrá con todo en busca de una victoria que los coloque en las semifinales.

“Es un partido importantísimo para nosotros porque es un torneo internacional que sabemos es muy importante para el club, por su puesto que vamos a salir a ganar porque ganando pasamos de fase, ese es el pensamiento de todos, estamos muy comprometidos con el juego, el de mañana no es sólo un juego, si no nuestro pase para estar entre los cuatro mejores”

En el juego de Ida ambos equipos se respetaron demasiado al terminar con empate a cero goles. (Por Manuel Trujillo Soriano)