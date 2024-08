Se jugaron este sábado los cuartos de final de la Leagues Cup y los clubes mexicanos quedaron eliminados, por lo cual las semifinales solo tendrá presencia de la MLS.

América empató sin goles con el Colorado Rapids y en penales fue eliminado en muerte súbita 9-8 tras la falla del arquero Luis Ángel Malagón.

El técnico americanista, el brasileño André Jardine dice que el equipo quedó triste con la eliminación. “En este momento malos sentimientos, estamos tristes porque trabajamos mucho para avanzar, confiábamos que teníamos condiciones de pelear por el título y las tenemos. Sufres porque hicimos un muy buen partido, controlamos al rival, produjimos situaciones de gol, recuerdo tres situaciones muy claras que normalmente no fallamos, el rival no tuvo situaciones peligrosas. el rival no tuvo ni una situación peligrosa”.

Por su parte Mazatlán de igual manera se fue al dramatismo de los penales donde cayó 4-3 con Filadelfia Union tras el 1-1 en los 90 minutos.

Sobre esa eliminación habla el técnico de los mazatlecos Víctor Manuel Vucetich: “Nos deja con ese sentimiento porque el partido como se dio es para haber ganado, sin duda alguna, y ese sentimiento no nos deja satisfechos”. (Por Martín Navarro Vásquez)