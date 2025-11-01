Emocionante de principio a fin resultó la final de ida de la Liga MX Femenil, donde América ganaba 3-0, pero al final el juego concluyó con empate a tres goles
Irene Guerrero, Scarlett Camberos y la estadounidense Sara Luebbert, pusieron con gran ventaja a las Águilas en la primera parte, pero después del descanso reaccionaron las Amazonas para empatar con tantos de Sandra Mayor, la sudafricana Chrestinah Kgatlana y la brasileña Jheniffer Da Silva.
El domingo se llevará a cabo el juego de vuelta donde Tigres será local. (Por Martín Navarro Vásquez)
América y Tigres empatan 3-3 al iniciar final de Liga Femenil
Emocionante de principio a fin resultó la final de ida de la Liga MX Femenil, donde América ganaba 3-0, pero al final el juego concluyó con empate a tres goles