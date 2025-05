Con la final del Clausura 2025 a la vuelta de la esquina, los protagonistas comienzan a encender el ambiente.

Alexis Vega, delantero del Toluca, aseguró que esta podría ser “la buena” y que sueña con levantar el título frente al América, en una final que considera especial por tratarse del club de sus amores.

“Mi llegada a Toluca me inyectó esas ganas, esa felicidad para poder desarrollar mi mejor futbol. Yo creo que jugar una final con el equipo de mis amores es algo impresionante y sería la cereza del pastel poder levantar ese trofeo aquí en casa y poderle dar al patrón esa estrella que tanto se merece. Obviamente me he puesto a pensar en ese momento… levantar el trofeo en el estadio sería algo impresionante”, expresó.

Por su parte, Henry Martín, goleador del América, recordó los años de frustración antes de alcanzar la gloria reciente y confía en que el tetracampeonato está al alcance.

“Sufrimos demasiado cuando en los torneos nos quedamos en semifinales y nos eliminaban. La última vez que nos eliminan en una semifinal, había siete jugadores en la cancha que hoy también están de vuelta, ya siendo tricampeones y peleando por un cuarto título. Y creo que si no hubiéramos vivido ese proceso de derrotas y sufrimiento, no estaríamos hoy aquí peleando por un tetracampeonato”, afirmó.

El primer capítulo de esta esperada final entre América y Toluca se disputará este jueves a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. (Por Manuel Trujillo Soriano)