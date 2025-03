América derrotó al Atlas por 3-1 ante la mejor entrada en lo que va del Torneo de Clausura en el estadio Jalisco. Las Aguilas se impusieron con doblete de Rodrigo Aguirre y otro tanto de Cristian el “Chicote” Calderón. Por los Zorros descontó Djuka. El entrenador de las Aguilas, André Jardine, dijo que el liderato si era un objetivo para su equipo.

“El liderato siempre fue un objetivo nuestro, obviamente no es lo más importante pero es un objetivo que nos puede dar unas ventajas en la liguilla y muy feliz con esta semana que tenemos estos dos grandes objetivos concretos de cara a una fecha FIFA en la que podremos descansar un poco, por eso hay que valorar mucho esta victoria”.

Por su parte, el técnico de los Rojinegros, Gonzalo Pineda, se quedó con la sensación de que América sólo fue un poquito más certero que su equipo.

“Me queda la sensación de que creamos más y mejores ocasiones que el rival, pero esto es de goles, de contundencia y ellos fueron un poquito más certeros en las jugadas que tuvieron, yo no creería que nos vimos endebles ante momentos de brillantes del rival que tiene mucha calidad, me gustaría felicitar al rival que es un gran equipo a Jardine que es un grandísimo entrenador y a sus jugadores que tiene mucha calidad”.

Con la victoria América llegó a 27 puntos y amanece como líder del Torneo de Clausura, y Atlas se queda rezagado con 13 unidades. (Por Manuel Trujillo Soriano)