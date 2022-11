Amigos, familiares y excompañeros en el Atlas le dan el último adiós a Alfredo el Pistache Torres quien fuera futbolista, entrenador, pero sobre todo una leyenda de los Zorros.

El también ex jugador de Atlas, Tampico Madero y Toluca, José Luis el Dinamita Aldrete así lo recuerda.

“Nos deja un gran legado a toda su familia y un dolor. Creo todos sabemos cómo era como futbolista y su trayectoria, para nosotros el Atlas es lo máximo, y nos decía eso que defender los colores Rojinegros era lo máximo para él”.

Por su parte el hijo del Pistache, Jorge Humberto Torres, dijo:

“Cariño, el respeto que le tuvo a la institución. Me parece que hay muchos Atlas en el país, pero uno que vivió con mi Padre, que te transmitiera esos colores es grande, nos decía que por 5 minutos no fue Chivas, y nosotros le decíamos, que bueno”.

Se anuncia una misa de cuerpo presente este sábado a las 10 horas en el Barrio de La Experiencia. (Por Martín Navarro Vásquez)