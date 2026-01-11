La Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad informó que durante todo 2025 y lo que va de 2026 no se aplicó ninguna fotoinfracción por rebasar el límite de 50 km/h en la Avenida Vallarta.

Explicó que, aunque se ajustaron límites de velocidad en la Zona Metropolitana, los radares continúan configurados a 60 km/h.

Tras una instrucción del gobernador Pablo Lemus, se revisaron los registros del tramo Periférico–Avenida Niño Obrero, donde operan tres radares, sin detectar multas a 50 km/h.

La AMIM precisó que las fotoinfracciones existentes corresponden a conductores que superaron los 71 km/h.

En el Área Metropolitana de Guadalajara operan 67 radares para reducir siniestros por exceso de velocidad.