En franco desafío a la resolución del INE que le mandató eliminar la postdata que agregó al mensaje en el que se aclara que la conferencia Mañanera tiene fines informativos y no electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al Instituto asegurando que está violando sus garantías individuales.

“Pero ahora el INE ya no quiere que hablemos de estos temas, entonces vamos a ver cómo le hacemos. Se le va a hacer caso para que no nos acusen que estamos incumpliendo con la Ley, aún cuando es una afrenta, es una violación flagrante a la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Ahora se convierten en censores”.

Por lo pronto, dijo que la postdata seguirá y sólo se eliminará el término “conservadores” y en su lugar aparecerá la palabra “reaccionarios”. (Por Arturo García Caudillo)