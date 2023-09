Decir, como dicen los políticos republicanos de Estados Unidos, que México no tiene voluntad para enfrentar el problema del fentanilo, es una propaganda vil y corriente a la que no debemos hacerle caso, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Como hay elecciones en Estados Unidos, los partidos, los candidatos o precandidatos utilizan estos asuntos delicados, lamentables del uso y los daños que causa el fentanilo, así como el tema migratorio con propósitos politiqueros. Es una propaganda vil y corriente. No hay que tomarlos en serio”.

Incluso, cataloga como una ridiculez el anuncio de que van a quitarle 50 millones de dólares en apoyo a México, siendo que nuestro país apoya con 150 millones a Centroamérica. (Por Arturo García Caudillo)