A cinco meses y tres días de que concluya su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador advierte que se va, pero se queda.

“Que quede claro, pues, una cosa es que me retire de la política, que me jubile y otra cosa es que me desaparezca o que viva en México, igual que mis adversarios que viven aquí. Porque no sé si han escuchado eso: ‘ya se van y nosotros nos quedamos’. No, no nos vamos, igual que ustedes nos vamos a quedar. Ya no vamos a tener la responsabilidad que tenemos actualmente, pero vamos a quedarnos como ciudadanos, también como están ustedes”.

Y es que, asegura, uno de los pendientes que le queda por cumplir es conocer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y no quiere irse sin resolverlo. (Por Arturo García Caudillo)