Agradece el presidente Andrés Manuel López Obrador, que las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer se hayan llevado a cabo sin violencia.

“Quiero agradecer mucho, primero a todas las mujeres pues porque las que se manifestaron. Por lo general fue una manifestación pacífica, agradecerles eso porque la no violencia es lo más eficaz para luchar por los ideales. La resistencia civil pacífica. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Agradecer mucho que se portaron muy bien las manifestantes. Entonces, seguir protegiendo el Palacio y estos sitios históricos que pertenecen a todos los mexicanos”.

Pese a ello, señala, seguirán protegiendo los principales monumentos, sobre todo la Catedral y el Palacio Nacional. Y por cierto, informa que aún no sabe cuánto se gastó en la reparación de la puerta de Palacio Nacional que fue derribada el miércoles por estudiantes de Ayotzinapa. (Por Arturo García Caudillo)