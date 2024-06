De gira por Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que durante su administración no fue posible rescatar Altos Hornos de México, pero sí logró que el dueño cediera y con ello le tocará a la próxima presidenta, rescatar la fuente de empleo.

“Un señor que no voy ahora a mencionar su nombre, que era un obstáculo porque él era el que se oponía a que se rescatara la empresa y siempre quería imponerse con sus caprichos y pensaba que todo lo podía resolver con sus influencias con los poderosos. Bueno, pues ese señor ya entregó todas las acciones y ya se puede aplicar aquello que mucho ayuda el que no estorba y ya hay condiciones para que se pueda recuperar esa fuente de trabajo”.

De paso, indicó que recibirá a las viudas de Pasta de Conchos en agosto y regresará en septiembre para supervisar los trabajos de rescate en la mina. (Por: Arturo García Caudillo)