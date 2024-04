Celebra el presidente Andrés Manuel López Obrador, la decisión del Consejo General del INE, de no prohibir la transmisión de la conferencia Mañanera.

“Una muy buena noticia, no prohibieron las Mañaneras. Ayer en el INE no se prohibió porque iba a ser una violación flagrante a la Constitución, al artículo sexto, séptimo de la Constituciónz además sin ningún fundamento. Es una vergüenza que soliciten la cancelación de una conferencia donde se está haciendo valer el derecho del pueblo a la información”.

Por otro lado, adelantó que pedirá a su sucesor, mediante una carta por escrito, que se cumpla con los compromisos que no logró llevar a cabo, de forma que no deje nada pendiente. (Por: Arturo García Caudillo)