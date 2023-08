Arremete el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte, por admitir a revisión la controversia constitucional en contra de los Libros de Texto.

“Presentó una controversia en la Corte y un ministro deshonesto, creo que se llama Luis María Aguilar, que me consta que es deshonesto y muy conservador y muy adversario nuestro, resolvió que no se distribuyan los libros en Chihuahua. Entonces nosotros vamos a cumplir con esa resolución, con ese mandato, aún cuando es violatorio de la Comunidad”.

También arremetió en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien desde hace semanas impidió la distribución de estos materiales en su estado. Por ello llamó a los ciudadanos de aquella entidad a levantar la voz y decidir si quieren o no estos materiales. (Por Arturo García Caudillo)