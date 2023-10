El intento por desaparecer sus fideicomisos y el permanente ataque al Poder Judicial, es la respuesta de López Obrador para tratar de someter a la Suprema Corte a sus caprichos, asegura la senadora Xóchitl Gálvez.

“No estoy de acuerdo con los privilegios, no. Pero también he dicho: al presidente le pagamos Palacio Nacional, o sea, y ahí no decimos nada. Le pagamos la luz, el teléfono, la comida, le pagamos todo. Le pagamos todo. Le cuesta mucho al erario público. Entonces, son tres poderes y a mí me parece que el ataque al Poder Judicial no tiene que ver con los fideicomisos, tiene que ver con que la ministra Piña no se dobló con el presidente. ¿Por qué cuando estuvo Arturo Zaldívar no dijo nada? Entonces sí me parece a mí que es un tema político”.

Y aunque dice estar en contra de los privilegios, defendió a los trabajadores del Poder Judicial, asegurando que todas las conquistas laborales que han alcanzado deben ser respetadas, y por tanto, también los fideicomisos que les aseguran dichas prestaciones. (Por Arturo García Caudillo)