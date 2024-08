Desde el Estado de México, al inaugurar el Parque Ecológico de Texcoco, el presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró que Morena y sus aliados alcanzaron mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pues ello facilitará que el Plan C sea aprobado.

“Y que esas veinte iniciativas se conviertan en realidad se requiere que nuestro movimiento tenga una mayoría calificada ¿y qué creen que pasó? Se logró y ahí vienen las reformas para que los programas se conviertan en derecho de todo el pueblo y esté quien esté en el gobierno nunca puedan cambiar esos ideales, esos principios, esos beneficios que van a estar elevados a rango constitucional”.

Y añadió que el 5 de febrero no quiso acudir a Querétaro a conmemorar el aniversario de la Constitución, porque para él era mejor presentar el Plan C, con 18 reformas a la Carta Magna. (Por Arturo García Caudillo)