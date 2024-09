El presidente Andrés Manuel López Obrador celebra la aprobación de la reforma constitucional que permitirá a la Guardia Nacional quedar bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Yo estoy muy contento y además tranquilo, porque al aprobarse la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, esto va a significar que todo el esfuerzo que hemos hecho para crear la Guardia Nacional, que ha significado en cinco años crear un institución que ya tiene el respaldo de la mayoría del pueblo, que todo ese esfuerzo no se eche por la borda con el paso del tiempo, que esto no se destruya, que no vuelva a suceder lo que ya se padeció con la Policía Federal”.

Recordó que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum será la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas y que la Secretaría de Seguridad, bajo el mando de Omar García Harfuch, tendrá otras actividades tras la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional.