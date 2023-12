Informa el presidente Andrés Manuel López Obrador, que su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, solicitó hablar con él, seguramente para tratar temas migratorios.

“Tengo una llamada precisamente con el presidente Biden. A las nueve. Yo creo que migración. Él pidió hablar conmigo, y desde luego me va a dar mucho gusto saludarlo y que conversemos. Vamos a ver qué nos plantea. Él pidió ayer que quiere hablar conmigo y con mucho gusto. Yo creo que es normal, en una de esas es por la Navidad”.

De hecho, la llamada estaba programada para las 9 de la mañana, pero Biden tuvo que esperar en la línea hasta que López Obrador se dignó desocuparse, pues la Mañanera se alargó diez minutos más de lo esperado. Por otro lado, aseguró que no sería conveniente tomar una postura en torno al conflicto entre Hamás e Israel, porque polarizar no sólo no convendría a México, sino a quienes buscan la paz en el mundo. (Por Arturo García Caudillo)