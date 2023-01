Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la presencia y apoyo del líder moral de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, en el movimiento Mexicolectivo, es síntoma de que está más a la derecha de lo que se pensaba y por ello lo considera su adversario.

“En política sí, si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para donde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más, no hay justo medio. Decía Justo Sierra que los moderados no eran más que conservadores más despiertos”.

Sin embargo, insistió, este grupo está en todo su derecho de manifestarse y expresarse, y su gobierno tiene la obligación de garantizar ese derecho. (Por Arturo García Caudillo)