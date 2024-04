Luego de las manifestaciones por parte de estudiantes y maestros en rechazo a la llamada “Ley Motosierra” del presidente argentino Javier Milei, el titular del Ejecutivo Mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que era algo que ya esperaba.

“Ya se veía venir, es el restablecimiento de la política neoliberal, es la privatización de todo, es concebir que la educación, la salud, son privilegios, no derechos, son concepciones distintas. Entonces, lo que se llevó a cabo en Argentina ya se llevó a cabo en Chile y en otras partes. En México, la mal llamada reforma educativa llevaba ese propósito, namás que hubo resistencias y no pudieron del todo privatizar la educación”.

Sin embargo, aclaró, no es un asunto de buenos y malos, sino dos concepciones distintas del mundo, dos corrientes diferentes. (Por Arturo García Caudillo)