El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la no violencia y a la no intervención de otros países en la elección de Venezuela.

“Y seguir exhortando a eso, convocando a la no violencia. Desde luego, puede haber protestas, pero pacíficas. Y no queremos la confrontación, no queremos que se siga enfrentando nuestro hermano pueblo venezolano. Entonces es cosa de esperar el resultado y también respetar la autodeterminación de los pueblos. ¿Que no tienen los gobiernos de otros países pequeños, medianos o grandotes, cosas que hacer? ¿Qué se tienen que estar metiendo en asuntos de otros países? ¿Qué se tienen que a dar metiendo? ¿Por qué el injerencismo?”.

Y aunque se abstuvo de llamar a su homólogo venezolano Nicolás Maduro para que acepte transparentar el resultado de la elección, recordó que él en el 2006 exigió el recuento voto por voto, casilla por casilla.

Por Arturo García Caudillo.