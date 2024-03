Critica el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión por recomendar a sus afiliados no transmitir La Hora Nacional, y arremete contra el INE, por censurar este programa.

“Algo inédito. No cabe duda que estamos viviendo tiempos interesantes. Yo pensaba que ya no existía la Hora Nacional y se atrevieron a censurarla, a la Hora Nacional. Es algo inédito. La censuraron. El INE censuró a la Hora Nacional, pero porque lo planteó el INE. Claro, muy afanositos, con todo respeto, de ganagracias los de ¿cómo se llama eso? La Cámara. Claro. Afanositos”.

Y por ello pidió a las empresas públicas de radio y televisión no caer en provocaciones y hacer todo lo que mandante el INE. (Por Arturo García Caudillo)