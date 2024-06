La reunión con los dirigentes de la CNTE fue buena, pero apenas salieron y se les olvidó todo lo que les dije, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el enfrentamiento de ayer entre maestros y policías capitalinos afuera de Palacio Nacional.

“Pues eso no les ayuda. Acababa yo de decirles, teníamos una reunión muy buena con los dirigentes, una muy buena comunicación, avanzando. Y terminamos bien, pero casi al mismo tiempo como que había alguien ahí que no les gustó, el que hubiésemos dialogado bien o una circunstancia no deliberada. Pero estábamos terminando cuando de repente un grupo se mete por Corregidora y llegan a cortar pedazos de piedra y a tirar piedras y a romper vidrios”.

Sin embargo, confirma que se mantiene en pie la reunión pactada con la CNTE para el próximo martes. (Por Arturo García Caudillo)