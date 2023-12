Avala el presidente Andrés Manuel López Obrador, el apoyo anunciado por un grupo de ex priistas al proyecto de la precandidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.

“Todas las alianzas son buenas cuando tienen un objetivo superior, la transformación del país, el beneficio al pueblo, cuando hay por delante un ideal, un programa, cuando no nos mueve el interés personal, sino el servir a los demás. Y eso lo hacen todos los partidos en el mundo, se alían, y también los políticos y las organizaciones sociales. Es algo consustancial a la política. Si son buenos o son malos, si tienen mala fama o buena fama, pues eso depende de cómo se vean las cosas”.

Este grupo lo integran ex funcionarios federales del sexenio pasado como Jorge Carlos Ramírez Marín, Alejandro Murat, Nuvia Mayorga, Eruviel Ávila y el ex alcalde en Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba. (Por Arturo García Caudillo)