Sobre el hallazgo de fosas con restos humanos en los límites entre Iztapalapa y Tláhuac, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que, aunque no tiene información, seguramente se trata de una mentira.

“No, pero es en Sonora. ¿Ah, en Iztapalapa? ¡Ah no, no tenemos! Pero ya vamos a tener la información. Muy bien, hay que tener mucho cuidado. Hay un dicho que por mi tierra, por mi agua, según el cual ‘para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado’. Porque alguien dijo de que estaba muy insípido y que tenía muchas espinas el pejelagarto. Es muy rico el pejelagarto, ahí se los recomiendo”.

La madre buscadora Cecy Flores, quien participa en la búsqueda, reporta que en este crematorio clandestino encontraron también credenciales del INE, ropas de niños y mujeres y libretitas. La Fiscalía capitalina ya abrió una carpeta de investigación. (Por Arturo García Caudillo)