Tras reiterar que los actos vandálicos de este miércoles en Palacio Nacional fueron provocaciones en las que no va a caer, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice dudar que los agresores hayan sido estudiantes.

“Que todavía está por verse si fueron los estudiantes, porque en una de esas es gente que reclutan para llevar a cabo estas acciones, mercenarios, porros, pero eso ya lo vamos a saber. Pero si fuesen los jóvenes de Ayotzinapa, les diría que eso no es revolucionario, eso es contrarrevolucionario, que es actuar como contras, a favor de los conservadores, de los que siempre han oprimido y han explotado al pueblo. Y que no se dejen manipular”.

Incluso, considera que lo de ayer es la forma de actuar del PRI, y reitera que todo es parte de un movimiento que desde la OEA se está impulsando en su contra. (Por Arturo García Caudillo)