El presidente Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a entregar a los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, toda la documentación sin testar sobre el caso, con la que cuenta la Sedena.

“Vamos a tener una reunión el lunes, yo no voy a participar porque tengo otras actividades, pero se acordó que el lunes regresan a las 5 de la tarde, aquí mismo y se les va a dar respuesta a su pliego petitorio y quiero entregarles a cada uno, a cada padre, a cada madre, un expediente, y lo que tú dices, nada de documentos testados o con renglones tachados o borrados, no, no, no, o completo, de todo lo que se tenga”.

Y aprovechó para salir nuevamente en defensa del Ejército, asegurando que no llevó a cabo ninguna investigación paralela a la PGR, y si bien hay elementos detenidos, hay que revisar el nivel de responsabilidad en la desaparición. (Por Arturo García Caudillo)