Reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sí cometió errores durante su sexenio, pero precisarlo es algo que le corresponde a sus adversarios.

“Yo no puedo puntualmente hablar de las fallas, que desde luego las tuvimos, se cometieron errores, porque pues somos humanos, sin embargo, el precisar sobre los errores o las fallas, eso se lo dejamos a nuestros adversarios, porque ese es su trabajo, se dedican básicamente a ello, ya sería el colmo que yo les hiciera su trabajo”.

En cuanto a la transición hacia el nuevo gobierno, reitera que no habrá sobresaltos y que será muy tersa.

“No veo yo ningún problema, ya lo he estado planteando, al contrario, va a ser una transición tersa, como no se había visto en mucho tiempo. No va a haber ningún sobresalto, nada”. (Por Arturo García Caudillo)