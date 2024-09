Si el presidente López Obrador publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial, incurriría en desacato de la orden del tribunal colegiado para detenerla de manera provisional, advierte la jueza sexta de distrito en materia mercantil, Sandra Karina Ibarra Carbajal.

“Desacatar la suspensión de un juzgador federal o de una juzgadora federal es un delito, está previsto en la ley de amparo como un delito que implica , incluso, el cese de las funciones de las autoridades que no atienden o no cumplen esa suspensión. En el caso concreto sería pues las encargadas de publicar, el presidente de la República, el director titular del Diario Oficial de la Federación, etcétera ¿no?”.

Ibarra Carbajal no tiene duda de que aún así López Obrador la publicará, por lo que advierte que México vive una crisis constitucional altamente delicada. (Por Gricelda Torres Zambrano)