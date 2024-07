No hace falta que renuncie nadie, ni entrar en negociaciones para descafeinar la reforma judicial, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la división al interior de la Corte y el llamado a la ministra presidenta Norma Piña, para que deje el cargo.

“Es que no hace falta que renuncie nadie, es nada más que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma, hacer un buen análisis, un buen diagnóstico. No es una concertación, como era la costumbre en la época de Salinas. No, no, no, no, no, que sea de conformidad con la Constitución y de conformidad con la Ley. El procedimiento está muy claro. No, no, no, eso es del tiempo de la corrupción y del autoritarismo, no deben haber ese tipo de negociaciones”.

Y aclaró que el problema no es la ministra Piña, sino que hay una crisis en el Poder Judicial. Además, rechazó la sustitución escalonada de ministros o de magistrados. (Por Arturo García Caudillo)