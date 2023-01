El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó las recientes declaraciones del exmandatario estadounidense Donald Trump en torno al programa “Quédate en México”, y defendió la actuación del canciller Marcelo Ebrard sobre a este asunto.

“Marcelo actuó muy bien y sigue actuando muy bien como secretario de Relaciones Exteriores y fue muy buena la relación con el ex presidente Trump y con su equipo. Claro, ya empezaron las campañas en Estados Unidos y ya empiezan a decir que ellos sí van a ponernos en cintura, que ellos sí saben cómo someternos, que ya nos habían doblado y que ya saben cómo hacerle, dando a entender que los otros no. O sea, yo estimo mucho al presidente Trump porque fue respetuoso con nosotros, fue buena la relación”.

Y reveló que hizo un trato con Trump para no hablar más del muro fronterizo a cambio no decir que habían descubierto túneles por debajo de las aduanas. (Por Arturo García Caudillo)