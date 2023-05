Justifica el presidente Andrés Manuel López Obrador, la promulgación del decreto para declarar al Tren Maya, los aeropuertos del sureste y el Corredor Transístmico como de interés público y de seguridad nacional.

“El que se reserve una obra de estas como de seguridad nacional o de interés público, no significa que no se va a informar, pero engañaron, y como hay mucha gente que tiene ganas que les digan mentiras acerca de nosotros, que les digan algo en contra de nosotros, aunque sea mentiras, porque estos insensatos, irresponsables, corruptos, además muy antipatriotas, pueden pararnos las obras, como ha sido su intención, no estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo. Y tenemos que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público”.

Y una vez más, denunció que el Gobierno de los Estados Unidos está financiando a los grupos de la sociedad civil que han presentado los amparos en contra de la construcción del Tren Maya. (Por Arturo García Caudillo)