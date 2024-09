Justifica el presidente Andrés Manuel López Obrador, su iniciativa para desaparecer a los órganos autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues asegura, no sirven al pueblo y ponen muchas trabas al progreso.

“Nada más que ha costado trabajo porque no hay facilidades en este organismo autónomo que crearon, el Ifetel, que se supone lo crearon para evitar el monopolio y para garantizar la competencia, pero en los hechos esto no ha sucedido y no se beneficia al consumidor”.

Y es que, asegura, a pesar del crecimiento de la red de telefonía celular e internet de la Comisión Federal de Electricidad, que ya cuenta con 12 mil antenas, esto no ha sido suficiente, pues no ha podido llegar a todas las regiones del país. (Por Arturo García Caudillo)