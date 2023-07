Lamenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, la muerte de una menor en un elevador de una clínica del IMSS en Quintana Roo, pero culpa a la empresa encargada del mantenimiento.

“De acuerdo al informe que nos dieron, hay un contrato de mantenimiento de estos elevadores. Se informó que no funcionaba, fueron a verlo los de la empresa encargada del mantenimiento, sin embargo, no lo arreglaron y tampoco señalamientos de que no podía usarse. Entonces cuando bajan a la niña, llegó enferma para atenderla de dengue, queda atrapada, porque falló el elevador, estaba descompuesto. Muy triste esta situación, muy lamentable y se va a castigar a los responsables, se va a abrir una investigación”.

Y aunque un camillero del Instituto fue detenido como responsable de estos hechos, López Obrador aseguró que no habrá chivos expiatorios. (Por Arturo García Caudillo)