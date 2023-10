En acatamiento a la resolución del INE, que le ordenó quitar la postdata al mensaje inicial para advertir que la conferencia Mañanera tiene fines informativos y no electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no quitar la postdata, sino modificarla, quedando el siguiente texto.

“El mejor presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos, y que continúe el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular porque podría ocasionarte un daño sicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular es para atrevidos, para rebeldes”. (Por Arturo García Caudillo)