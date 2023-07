El presidente, Andrés Manuel López Obrador, no ha visitado los pueblos de Temacapulín, Acásico y Palmarejo cuando ha venido a Jalisco a supervisar el avance en las obras de la presa el Zapotillo.

María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, indica que la parte técnica del acuerdo presidencial avanza.

“El presidente después de 10 noviembre del 2021 ha venido varias veces, tres, cuatro visitas, esas visitas no las coordina con las comunidades, las comunidades no están presentes, él va directamente a la presa y las comunidades, por su cuenta, están yendo cada mes o cada dos meses a verificar que ese reacondicionamiento técnico que se le está haciendo a la presa para que no inunde a los pueblos se vaya haciendo en tiempo y forma”.

Recuerda que la promesa fue construir seis ventanas en la cortina de la presa para evitar inundar a los pueblos y se han hechos tres. (Por Claudia Manuela Pérez)