Minimizar la crisis de violencia e inseguridad en México, y particularmente en Michoacán, es ofensivo para las familias mexicanas, asegura la vice coordinadora de los senadores del PAN, Kenia López Rabadán.

“Es cierto, hoy López Obrador dijo que la violencia en Michoacán es un acto publicitario. ¡Fíjense nada más! Así lo calificó, como un acto publicitario y claro, lo dice desde la comodidad de Palacio Nacional. Pero no, señor presidente, no se equivoque, la desesperación, el miedo, incluso el terror que sienten los michoacanos no debe descalificarse desde el gobierno con esa insensibilidad. Yo le diría que incluso esas palabras que hoy dijo López Obrador, ofende y lastima a todas las familias”.

Pero de paso, añade la legisladora panista, gracias a la estrategia de abrazos y no balazos, no sólo no se protege a la sociedad, sino que ahora hasta se está generando alza de precios. (Por Arturo García Caudillo)