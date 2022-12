Que lo haga por amistad y por diplomacia, pero que cuando venga a México aterrice en el aeropuerto de Santa Lucía, es la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo estadounidense Joe Biden.

“Yo estoy haciéndole la recomendación y ojalá y de la embajada tomen nota, de que es muy seguro y muy buen aeropuerto el Felipe Ángeles. Y ojalá y baje ahí el avión del presidente Biden, porque además, si no aterriza ahí el avión del presidente Biden, imagínense las ocho columnas del Reforma, porque no es un asunto de logística, es un asunto político. Esto a lo mejor el presidente Biden no lo sabe, pero estoy aprovechando para decirle que por amistad y por diplomacia le pedimos que su avión aterrice en el Aeropuerto General Felipe Ángeles”.

El que ya confirmó que aterrizará en el AIFA, es el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien, en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, llegará el 10 de enero a nuestro país. (Por Arturo García Caudillo)