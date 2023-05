El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los hispanos en la Unión Americana a no votar por el gobernador de Florida, Ron De Santis, quien ayer hizo oficial su candidatura rumbo a la Presidencia de los Estados Unidos.

“Ya ven que no fallé, que toda su politiquería de los migrantes era porque quiere ser el candidato del Partido Republicano. Entonces ayer ya se destapó y lo mismo, lo que aplicó allá en Florida, una política anti inmigrante. Ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes. Y luego sacó también lo mismo, lo del fentanilo. Que empiece a ver porque en una de esas el fentanilo está llegando por Florida”.

Incluso, señaló, De Santis es tan hipócrita que habría que preguntarle si no tiene indocumentados a su servicio. (Por Arturo García Caudillo)