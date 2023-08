El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó nuevamente a las autoridades electorales, asegurando que sus resoluciones invaden facultades que no les corresponden.

“Yo pienso que hay que revisar con mucha seriedad lo de las facultades del INE, del Tribunal Electoral para que no se afecten derechos y que no se invadan facultades que corresponden a otros poderes, que se garanticen la libertad, derecho a la manifestación, que no se limite a nadie el expresarse, el manifestarse: ¡libertad, libertad, libertad!”.

Lo anterior luego que el INE mandara al Sistema Radio y Televisión del Gobierno de la República bajar de sus plataformas las historias de vida de los candidatos de Morena a la Presidencia de la República. Y por ello reiteró su postura de que sean los ciudadanos quienes elijan a consejeros y magistrados de estos dos organismos. (Por Arturo García Caudillo)