Llama el presidente Andrés Manuel López Obrador, al pueblo argentino a manifestarse de forma pacífica en caso de inconformidad por las primeras medidas adoptadas por el mandatario Javier Milei.

“Yo qué sí le digo al pueblo argentino, como lo puedo decir a todos los pueblos del mundo, es de que no caigan en ninguna provocación. ¿Qué es eficaz políticamente? La no violencia, la resistencia civil pacífica. No hay que exponerse, hay que evadir el acoso. Pero eso no significa nada no protestar. Hay que regresar a Gandhi, a las lecciones de Mandela, de Martin Luther King”.

Reiteró su desacuerdo en contra de las políticas de Milei, porque son una regresión, igual a las que aplicó el ex presidente Menem, pero con más actuación. (Por Arturo García Caudillo)