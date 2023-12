Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue una decisión difícil definir quién sería la nueva ministra de la Corte, pero que al final fueron ellas las que decidieron, particularmente Bertha Alcalde, quien prefirió abrir paso a Lenia Batres.

“Le dije a las dos, ayúdenme, ¿cómo le hacemos? Estamos hablando de 15 años asegurados de trabajo. Y ahí están las dos. A ver quién habla primero, y Bertha me dijo: ‘presidente, yo gané la primera votación, pero después Lenia ganó las otras dos, sacó más votos que yo. Y yo no tengo ningún problema, yo puedo ayudar en otra tarea. No lo hice, pero tenía ganas de pararme a abrazarla”.

Y por su actitud, añadió, Bertha Alcalde seguirá apoyando al movimiento, en otros cargos. (Por Arturo García Caudillo)