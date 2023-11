Aunque dice ser respetuoso de su autonomía, el presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo evitar criticar al nuevo rector de la UNAM, Leonardo Lomelí.

“Espero que cambie la dirección de los últimos tiempos en la UNAM porque han limitado mucho el avance de la Universidad, el acercamiento de la Universidad al pueblo, se ha vuelto una universidad elitista. Este nuevo rector es del grupo que ha dominado en Economía, que tampoco se avanzó mucho. Nosotros siempre hemos sido respetuoso de la autonomía de la UNAM y de todas las universidades y él puede demostrar en poco tiempo que es distinto a Narro y a Graue. Puede demostrarlo, porque no, no dieron buen ejemplo”.

Y de paso aprovechó para arremeter en contra del ex presidente del INE, Lorenzo Córdova, porque, según él, está ligados al mismo grupo. (Por Arturo García Caudillo)