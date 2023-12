Anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador, una reforma administrativa para desaparecer a órganos autónomos como el INAI, el IFETEL y la CREE.

“Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos. Entonces sí hace falta hacer todo este ajuste y sí voy a dejar la iniciativa. Si no la aprueban, lo que quiero es que quede constancia de que eso está mal y no quiero ser cómplice. Este año o el año próximo, antes de irme”.

De igual forma anunció que presentará otra iniciativa de reforma para prohibir los vapeadores, pues asegura, no quiere ser cómplice del daño que le causan a los jóvenes. (Por Arturo García Caudillo)