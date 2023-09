Presume el presidente Andrés Manuel López Obrador, inversión extranjera récord en favor de la economía mexicana.

“¿Saben cuánto de inversión extranjera llegó en el primer semestre de este año a México? Treinta mil millones de dólares. Récord. No hay presidente. Treinta mil millones de dólares. Y nuestros adversarios piensan que es un asunto que se empezó a gestar de manera natural el traslado de empresas a México, que fue algo espontáneo. No, es que tuvo que ver con el que se haya reafirmado el tratado en los tiempos del presidente Trump. Fue un trabajo que hicimos. No fue fácil”.

Y reveló que Canadá le debe a México, que se le incluyera en el TMEC, porque fue gracias a su gestión, que el ex presidente Trump aceptó su inclusión. (Por Arturo García Caudillo)