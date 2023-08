Desde Ayutla, Guerrero, reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador, que antes de que concluya su sexenio, México contará con un sistema de Salud de los mejores del mundo.

“Tengo el compromiso de que antes de terminar, antes de que yo termine mi mandato van a quedar arreglados los centros de Salud, los hospitales, médicos generales, médicos especialistas, equipos para estudios, para intervenciones quirúrgicas y todo de manera gratuita. Y no van a faltar los medicamentos. Me canso ganso”.

Lo mismo en el caso de la educación, porque no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Y es por ello, agrega, que lo quieran o no lo quieran los de arriba, los corruptos, conservadores, fifís, y sus aliados jueces, magistrados y ministros deshonestos, no podrán poner freno a la entrega de los libros de texto. (Por Arturo García Caudillo)