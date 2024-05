El presidente Andrés Manuel López Obrador, propuso a un mexicano y particularmente a la tapatía Katya Echazarreta, como integrante de la próxima misión de la Nasa, con miras a volver a pisar la luna.

“Se quedó que sea mexicano, ellos lo propusieron, nosotros estuvimos de acuerdo y estamos proponiendo a Katya, pero ellos lo van a decidir. Nada más que Katya se ha destacado mucho y ellos lo saben, pero al final ellos van a decidir. —¿Sería la misión a la luna que tiene contemplada la NASA con una mexicana o sería una misión al espacio nada más? —Yo creo que sí es a la luna. Cuando yo decía que Katya ya había estado me comentaron que sí en el espacio, pero vamos a decir, en el entorno, que ahora era al espacio. No sé si a la luna, no me acuerdo”.

Y es que hace unos días se reunió con el director de la Nasa, Bill Nelson, con quien habló sobre la puesta en órbita de varios satélites para mejorar las comunicaciones en México, y sobre las aportaciones de los mexicanos en la carrera espacial. (Por Arturo García Caudillo)